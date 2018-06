DEN HAAG – Aan de negende editie van de Nacht van de Vluchteling doen zaterdag 5200 deelnemers mee. Stipt middernacht klinkt het startschot van de sponsorloop, waarna wandelaars in Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen en Utrecht beginnen met een voettocht van 40 kilometer. De eerste wandelaars worden in de loop van de ochtend bij de finish verwacht.

Nieuw dit jaar is dat de Nacht van de Vluchteling live op televisie te zien is. KRO-NCRV maakt op NPO2 een uitzending met Joris Linssen en Liesbeth Staats.

Bovendien is Utrecht dit jaar voor het eerst ook een van de startlocaties van de tocht. De Stichting Vluchteling besloot enkele jaren geleden om de tocht in verscheidene steden te organiseren, zodat meer mensen kunnen meedoen. In Amsterdam zijn er ook routes van 10 en 20 kilometer, voor mensen die niet ’s nachts willen of kunnen lopen.

Stichting Vluchteling, initiatiefnemer van de jaarlijkse sponsorloop, hoopt op zoveel mogelijk geld en aandacht voor vluchtelingen wereldwijd. Vorig jaar is een recordbedrag opgehaald van 1,6 miljoen euro. De opbrengst werd verdeeld over hulpprojecten in Myanmar, Democratische Republiek Congo, Syrië, Irak en Kameroen.