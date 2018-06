Politie Rome ontdekt villa vol gestolen kunst

De Italiaanse politie heeft in de buurt van Rome een privévilla ontdekt vol gestolen kunst. In totaal werden 121 werken in beslag genomen, stammend uit de antieke oudheid en de middeleeuwen. Deskundigen zeggen in de media dat de collectie van wetenschappelijke en culturele betekenis is.

Agenten van de fiscale recherche doorzochten de woning, eigendom van een echtpaar, in het kader van een onderzoek naar faillissementsfraude. Ze troffen tot hun verbazing een particulier museum aan. De verzameling, met onder meer vazen, aardewerk, delen van zuilen en beelden, komt vermoedelijk uit een Romeins huis uit de eerste tot vijfde eeuw na Christus en een achtste- of negende-eeuwse kerk.

Het paar heeft de oude kunst waarschijnlijk op de zwarte markt gekocht. De interessante vondst is voorlopig ondergebracht in het archeologisch museum van Colleferro.