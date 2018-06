1,5 miljoen kijkers voor avondwedstrijd WK

De avondwedstrijd Kroatië-Nigeria was zaterdag het best bekeken duel van de dag tijdens het lopende WK voetbal in Rusland. Bijna 1,5 miljoen mensen zagen de Kroaten winnen, dankzij een eigen doelpunt van de Nigerianen en een benutte strafschop.

De andere wedstrijden, die eerder op zaterdag werden afgewerkt, trokken iets minder bekijks. Peru-Denemarken (0-1) was goed voor ruim 1,3 miljoen kijkers, terwijl Argentinië-IJsland (1-1) op ruim een miljoen belangstellenden kon rekenen. In de daglijst van de Stichting KijkOnderzoek (SKO) staat het 20.00 uur Journaal (NOS) bovenaan met ruim 1,8 miljoen kijkers.

Op zondag, de vierde speeldag van het sportevenement, gaan de middagwedstrijden tussen Costa Rica en Servië (14.00 uur) en Duitsland en Mexico (17.00 uur). ’s Avonds (20.00 uur) staat Brazilië tegen Zwitserland op het programma.