Manifesta 12 geopend in Palermo

In Palermo is zondag Manifesta 12 geopend voor de liefhebbers van hedendaagse kunst. Tot 4 november zijn in de Zuid-Italiaanse stad werken en projecten van zo’n vijftig kunstenaars en collectieven uit de hele wereld te zien in kerken, tuinen en gebouwen. Voor een deel zijn die lange tijd niet toegankelijk geweest.

De Nederlandse documentairemaakster Bregtje van der Haak is een van de vier curatoren die verantwoordelijk zijn voor deze editie van de tweejaarlijkse reizende tentoonstelling. Het thema van 2018 is co-existentie, met onderwerpen als migratie, klimaatverandering en datastromen.

Manifesta, waartoe de Nederlandse Hedwig Fijen het initiatief nam, behoort met de Biënnale van Venetië en de Documenta in Kassel tot de belangrijkste Europese kunstmanifestaties. De eerste was in 1996 in Rotterdam. Manifesta 11 in Zürich trok 200.000 bezoekers.