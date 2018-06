Roodbeen presenteert ochtendshow Radio 2

Jan-Willem Roodbeen gaat de ochtendshow op NPO Radio 2 presenteren. Jeroen Kijk in de Vegte wordt zijn sidekick. De twee volgen Gerard Ekdom op, die overstapt naar Radio 10. Het programma ‘Jan-Willem Start Op’ is vanaf 2 juli op werkdagen te horen tussen 6.00 en 9.00 uur.

Roodbeen (1977) werkte eerder voor NPO 3FM. Hij zegt dat ,,zijn radiodroom letterlijk uitkomt”. Hij verhuist van AVROTROS naar BNNVARA.

Gerard Ekdom presenteert zijn Ekdom in de ochtend op vrijdag 29 juni voor het laatst, de maandag daarna nemen Roodbeen en Kijk in de Vegte het stokje over. Ekdom is vanaf september te horen op Radio 10.