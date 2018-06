Spannende boeken blijven het populairst

Spannende boeken zijn ook in de periode van mei 2017 tot en met april 2018 weer de meest verkochte Nederlandstalige boeken. Van alle Nederlandstalige boeken die op papier of elektronisch werden aangeschaft, was 36 procent een spannend boek. Literatuur staat op de tweede plaats met 19 procent van alle boeken.

Dat meldt De Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), in de laatste dagen de Spannende Boekenweken van dit jaar. Naar schatting worden per kalenderjaar bijna 37 miljoen Nederlandstalige boeken verkocht.

Oorsprong van Dan Brown was in genoemde periode het best verkochte spannende boek. Dagboek van een getuige van Astrid Holleeder volgt, Goede Dochter van Karin Slaughter eindigde op drie en Judas, opnieuw van Holleeder, staat op vier. Zondagochtend breekt aan van Nicci French eindigde op vijf.