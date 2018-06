Up-regisseur Docter krijgt leiding over Pixar

Pete Docter, de regisseur van hits als Up en Inside Out, en Frozen-regisseur Jennifer Lee krijgen de leiding over de animatiestudio’s Pixar en Disney. Zij volgen John Lasseter op, die vorige week definitief afscheid nam van beide studio’s vanwege klachten over vermeend grensoverschrijdend gedrag.

Docter en Lee krijgen de creatieve leiding over de twee bedrijven en moeten de toekomst voor de komende jaren gaan uitstippelen.

Het is nog steeds niet exact duidelijk waar Lasseter, de grote geestelijk vader van Pixar en de man achter hits als Toy Story en Cars, van beticht werd. Hij zou ,,misstappen” hebben begaan waardoor sommige medewerkers van de animatiestudio’s zich ,,zeer ongemakkelijk” zouden hebben gevoeld.

Docter en Lee hebben slechts één grote baas boven zich: Alan Horn, de directeur van Walt Disney Studios waar de twee animatieproducenten onder vallen. Van Pixar gaat komende week het vervolg op megahit The Incredibles uit 2004 in Nederland in première.