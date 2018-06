Den Haag bereidt zich voor op muziekweekend

Komend weekend staat Den Haag in het teken van de 38e editie van Parkpop, met op zondag het grootste gratis toegankelijke festival van Nederland. Daar zullen onder andere BLØF, Danny Vera, De Jeugd van Tegenwoordig en The Fratellis optreden.

Sinds een paar jaar is Parkpop uitgebreid met twee dagen. Vrijdagavond begint Parkpop Downtown in de Haagse binnenstad, om de stad alvast op te warmen voor de evenementen in het Zuiderpark op zaterdag en zondag. Parkpop Downtown heeft dit jaar het thema Diverge en staat in het teken van de LHBT-gemeenschap. Verscheidene artiesten zoals de Amerikaanse jazzmuzikant Roy Ayers treden op en op de Grote Markt vindt een modeshow plaats.

Zaterdag kunnen liefhebbers van hits van de jaren zeventig tot en met het jaar 2000 terecht bij Parkpop Saturday Night in het Zuiderpark. Daar zijn artiesten te zien als Melanie C, Jason Donovan, Kim Wilde, Clouseau en De Dijk. Voor de evenementen op vrijdag en zaterdag moeten de bezoekers wel betalen.

Op zondagmiddag en -avond staan in totaal ruim dertig acts op zes podia in het Zuiderpark. Deze editie is de eerste waarbij concertorganisator MOJO en Parkpop samenwerken. Zij verwachten dat het festival de komende jaren verder wordt uitgebreid. Dit jaar zijn volgens de organisatie al veel veranderingen doorgevoerd om de sfeer en beleving intiemer te maken. De podia in het Zuiderpark hebben een andere indeling en er komt op het terrein ook een tent te staan.

Het festival begint om 13.00 uur met The Rockababes en The Dubbeez. Rond 21.30 uur sluit BLØF het festival af. Vorig jaar kwamen er zo’n 200.000 bezoekers op Parkpop af.