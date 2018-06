Moord rapper Onfroy waarschijnlijk ongepland

De dood van de succesvolle Amerikaanse rapper XXXTentacion bij een schietpartij in Florida is naar alle waarschijnlijkheid geen gerichte moordaanslag geweest. De als Jahseh Onfroy geboren twintigjarige rapper werd maandag doodgeschoten voor de deur bij een motordealer in Deerfield Beach, ten noorden van Miami.

De politie denkt dat hij het slachtoffer is van twee roofovervallers die het niet speciaal op hem hadden gemunt, zei een raadsman van de rapper tegen plaatselijke media. De uit Florida afkomstige Onfroy was van zeer jonge leeftijd af gewelddadig en naar eigen zeggen depressief. Hij zat in een jeugdgevangenis en is eind vorig jaar onder meer beschuldigd van zware mishandelingen van zijn zwangere vriendin, doodsdreiging en intimidatie van getuigen.

De dood van de 21-jarige rapper Travon Smart, bekend als Jimmy Wopo, in zijn woon- en geboorteplaats Pittsburgh zou wél met criminele activiteiten van het slachtoffer te maken hebben. Hij werd eveneens op maandag in zijn auto vermoord en was een bekende van de politie. Die onderzoekt volgens plaatselijke media de betrokkenheid van Smart bij andere schietpartijen in de stad.