Beelden liedje Ja zuster, nee zuster gevonden

Van de legendarische tv-serie Ja zuster, nee zuster is onlangs beeldmateriaal teruggevonden. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum heeft de opname van het lied De kat van Ome Willem, gezongen door Wim Sonneveld, in bezit gekregen.

De VARA zond de serie van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink over de perikelen in Rusthuis Klivia in de jaren zestig uit. Miljoenen mensen zaten aan de beeldbuis gekluisterd. Beeld en Geluid kreeg de beelden van de Belgische omroep VRT. Het is de tweede maal dat daar een scène uit de serie wordt ontdekt. Vijf jaar geleden werd het liedje Naar Zwitserland al teruggevonden. De fragmenten zijn vermoedelijk uitgeleend aan de VRT en niet meer teruggegeven.

Afleveringen van de serie, met acteurs als Hetty Blok en Leen Jongewaard en liedjes als M’n opa en In een rijtuigie, werden bewaard op grote filmspoelen. Om opslagkosten te besparen, zijn de banden in de jaren zeventig gewist. De geluidsopnames zijn wel bewaard gebleven.