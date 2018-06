Rissenbeek gaat Berlinale leiden met Chatrian

De Berlinale krijgt een tweehoofdige leiding. De Nederlandse Mariette Rissenbeek wordt verantwoordelijk voor de zakelijke kant van het beroemde filmfestival in de Duitse hoofdstad, de Italiaan Carlo Chatrian wordt artistiek leider. Minister van Cultuur Monika Grütters presenteerde het duo vrijdag als opvolger van de 70-jarige directeur Dieter Kosslick, die volgend jaar afscheid neemt.

Rissenbeek (jaargang 1956) woont sinds de jaren tachtig in Duitsland en is directrice van German Films, dat de belangen van de Duitse film in het buitenland behartigt. Chatrian (42) is nu nog de baas van het filmfeest in Locarno, waarmee hij internationaal naam heeft gemaakt. De Italiaan geldt als vertegenwoordiger van een jonge generatie met digitale toekomst.

Kosslick staat bij de Berlinale van 2019 (7-17 februari) voor het laatst op de rode loper.