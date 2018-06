220 oude Fords onder de hamer in Hillegom

De volledige autocollectie van het Den Hartogh Ford Museum in Hillegom gaat zaterdag in de verkoop. Tijdens de veiling, die in het museum zelf is en waarschijnlijk de hele dag duurt, kunnen autoliefhebbers bieden op 220 oldtimers van Ford en Lincoln. Ook 49 snorfietsen gaan in de verkoop. De voertuigen worden zonder minimumprijzen aangeboden, met de bedoeling alles in één dag af te hameren.

De collectie van Piet den Hartogh, die zijn eerste Ford kocht in 1956, wordt door de eigenaren gezien als de allergrootste ter wereld. Behalve auto’s, vrachtwagens en snorfietsen telt het historische wagenpark een ijscowagen, ambulances, brandweerauto’s en een Canadese sneeuwscooter. De verwachtingen voor een model K Ford uit 1906 zijn het hoogst. Volgens Koen Samson van veilinghuis Bonhams kan dit exemplaar tussen 200.000 en 300.000 euro opbrengen. De opbrengst van een klassieke taxi die tot 1995 nog dienst deed in Caïro, wordt het laagst ingeschat.

Het museum sloot in 2016. De erfgenamen van Den Hartogh konden binnen de familie niemand meer vinden om het museum te bestieren.