Honderd bomen zitten Ed Sheeran dwars

Een concert van de Britse zanger Ed Sheeran in juli zorgt voor het nodige tumult in het Duitse Düsseldorf. Terwijl de organisator de tachtigduizend kaartjes al lang en breed heeft verkocht, zal een raadscommissie woensdag besluiten of het openluchtoptreden wel mag doorgaan.

Het concert staat gepland voor 22 juli op een parkeerplaats bij de Messe Düsseldorf. Om plaats te maken voor het podium en het publiek moeten echter ruim honderd bomen worden gekapt. En daar willen de natuurbescherming en enkele partijen in de gemeenteraad een stokje voor steken. ,,Elke boom in de stad is nodig”, vinden zij.

Burgemeester Thomas Geisel (SPD) heeft toegezegd de bomenkap ruimhartig te zullen compenseren, maar heeft een probleem. Zijn partij heeft in de gemeenteraad geen meerderheid.

De concertorganisator vreest inmiddels met grote vreze. Er is geen alternatief en als de parkeerplaats niet mag worden gebruikt valt het doek voor het optreden en waarschijnlijk ook voor de promotor.