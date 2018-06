Vlemmix laat tegenclaim om sekspop Paay varen

Johan Vlemmix wil niet langer geld zien van Patricia Paay in de kwestie rond de sekspoppen van de voormalige zangeres. De Brabander heeft medelijden met de diva en heeft daarom besloten zijn tegenclaim van twee ton te laten varen. Dat bevestigt hij naar aanleiding van berichtgeving van het AD.

De zaak draait om het voornemen van de Brabantse ondernemer een levensgrote sekspop van Paay op de markt te brengen. De voormalige zangeres en tv-persoonlijkheid sleepte hem voor de rechter en eist 30.000 euro schadevergoeding van Vlemmix. Bovendien wil ze excuses van Vlemmix. De ondernemer kwam met een tegenclaim van 200.000 euro. Vlemmix stelde dat hij was gedupeerd omdat hij met de sekspoppen van 3500 euro per stuk bleef zitten, maar laat die claim nu varen.

Vlemmix: ,,Ik ben altijd fan geweest van Patricia en wil absoluut geen geld van haar.” Volgens de zakenman blijft Paay wel bij haar eis. Paays advocaat was maandag niet direct bereikbaar voor commentaar. ,,Ik wil laten zien dat er wel mensen in Nederland zijn die goede bedoelingen hebben”, zegt de Brabander. ,,Dit is geen zwaktebod, ik laat netjes zien dat het ook anders kan. Het gaat mij niet om geld.”

Vlemmix gaat de rechtszaak, die woensdag dient, vol vertrouwen tegemoet. Toch denkt hij dat hij een en ander beter had kunnen aanpakken.,,Ik dacht oprecht dat een pop maken leuk zou zijn. Dan kon zij ook nog wat verdienen. Achteraf gezien was het misschien een beetje dom om te denken dat ze het wel leuk vond. Misschien heb ik iets te snel gehandeld of waren mijn excuses niet goed. Hoewel ik me dan afvraag wanneer het dan wel goed is.”