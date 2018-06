YouTubers Enzo Knol en Dee weer uit elkaar

YouTube-ster Enzo Knol en zijn vriendin Dee van der Zeeuw zijn opnieuw uit elkaar. Dat zeggen ze op Instagram.

De bekende vlogger en zijn vriendin gingen vorig jaar september ook al uit elkaar. Toen maakte het stel dat op emotionele wijze in een veelbekeken video bekend. Die video is ruim vier miljoen keer bekeken. Een paar maanden later waren ze weer samen. In december volgde de vlog ‘we hebben verkering’. Die video werd ruim 1,7 miljoen keer bekeken.

Nu stellen ze op ‘Insta’: ,,We hebben heel veel mooie dingen meegemaakt maar in dit hectisch leventje maak je ook mindere dingen mee. We zijn vorig jaar twee maanden uit elkaar geweest en hebben het daarna weer geprobeerd maar het is niet meer verliefd zijn maar houden van.”

De twee zeggen nu een ,,eigen pad” te gaan bewandelen en op het onderwerp niet meer terug te komen, ,,ook niet in de vlogs”. Ze bedanken hun volgers voor hun support en sluiten af met een emoticon van een hartje.