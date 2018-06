Al 200.000 bezoekers ‘akelig echte’ beelden

Voor de tentoonstelling Hyperrealisme Sculptuur zijn al meer dan 200.000 mensen naar de Kunsthal in Rotterdam gekomen. De expositie opende in maart en is nog tot zondag te zien.

Met nog een week te gaan, is volgens het museum nu al een absoluut record geboekt wat betreft bezoekersaantallen. Te zien is een selectie hyperrealistische beelden uit de afgelopen vijftig jaar die de Kunsthal ,,akelig echt lijkende menselijke figuren” noemt. Het gaat om werk van onder anderen George Segal en Ron Mueck. Van Mueck is een pasgeboren babymeisje te zien, vijf meter groot.

Cabaretier Jochem Myjer kwam langs in het Rotterdamse museum en zette het publiek op het verkeerde been door bij een beeld te poseren. Dat deed hij nadat bezoekers hadden geopperd dat het beeld wel erg veel van Myjer weghad.

,,We hebben het zo opgezet dat ontmoetingen gestimuleerd worden. Er zijn veel verrassende doorkijkjes waardoor je ongegeneerd andere bezoekers kunt observeren. Op sommige momenten is niet eens helemaal duidelijk wat nu een beeld is en wat een mens”, zei directeur Emily Ansenk.

Hyperrealisme Sculptuur is een vervolg op de expositie ‘Hyperrealisme: 50 jaar schilderkunst’ die een jaar geleden al veel bezoekers trok.