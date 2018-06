Podiumprijs voor Beutler en ROSE stories

De jaarlijkse Gieskes-Strijbis Podiumprijs gaat naar choreograaf en theatermaker Nicole Beutler en het bedrijf ROSE stories, dat projecten doet met verhalenvertellers. De prijs, 60.000 euro per winnaar, is dinsdag uitgereikt in Rotterdam.

Het Gieskes-Strijbis Fonds is een particulier goededoelenfonds dat vooruitgang wil bevorderen op de gebieden kunst en cultuur, natuur en milieu, democratie en rechtsstaat en medisch onderzoek. De gelijknamige stichting is in 2003 opgericht door Hennie Gieskes en Diedi Gieskes-Strijbis. Vorig jaar ging de prijs, toen voor de eerste keer, naar theatermaker Bright Richards en hiphop-choreograaf Lloyd Marengo.

Nicole Beutlers werk bevindt zich op het grensvlak van theater, dans en beeldende kunst, stelt de organisatie. De commissie is onder de indruk van de ,,veelzijdigheid aan thema’s en de verschillende stijlen en genres” die in haar werk samenkomen. Ze schakelt moeiteloos tussen locatievoorstellingen, vlakke vloer en grote zaal.”

ROSE stories werd drie jaar geleden opgericht door Nasim Miradi en Chafina Bendahman. Ze noemen zich ‘story producers’. ,,ROSE stories is een bijzonder initiatief dat opvalt door hun experimentele en ambitieuze karakter. De criteria van de prijs – nieuw publiek, nieuw repertoire, nieuwe thematiek – zitten in hun DNA.”