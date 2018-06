Andere Tijden op de bres tegen bezuinigingen

Het geschiedenisprogramma Andere Tijden verzet zich tegen bezuinigingsplannen van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Presentator Hans Goedkoop zegt in een filmpje op de website dat het aantal afleveringen van het tv-programma van de NTR en VPRO wordt gehalveerd.

,,Niet meer elke week op televisie het hele seizoen door, maar de helft. En dan weet je het wel. Het begin van het einde. Dan verdwijnt het geheugen van Nederland op televisie.” De presentator doet in het filmpje een oproep aan de kijkers: ,,Als jij ook wilt dat Andere Tijden moet blijven wat het is, deel dan deze boodschap”.

Een woordvoerder van de NPO wil niets kwijt over de bezuinigingsplannen voor Andere Tijden. In een verklaring staat: ,,NPO is met de omroepen in gesprek over het vernieuwen van de programmering en daarbij moeten we rekening houden met een forse bezuiniging. Geschiedenis blijft een belangrijk onderdeel van NPO 2. We praten nu met de NTR over het versterken van ons educatieve platform Focus, waarin geschiedenis en wetenschap een prominente plek krijgen.”