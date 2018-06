Jeff Mills en Richie Hawtin op dance-event

Dimitri Vegas & Like Mike, Jeff Mills, Bonobo, Nina Kraviz en Richie Hawtin staan komend jaar op het Amsterdam Dance Event. Eerder was al bekend dat Martin Garrix en Colin Benders erbij zijn. De organisatie verwacht deze editie de ,,magische grens” van 400.000 bezoekers te bereiken, zegt ADE-directeur Richard Zijlma.

,,En de rek lijkt er nog niet uit, ook omdat we ditmaal mensen uit meer dan honderd landen ontvangen. Wij willen muzikaal talent en de elektronische muziekindustrie een wereldwijd podium bieden. Op basis van die honderd nationaliteiten mag je concluderen dat we die doelstelling ruimschoots halen. Het is niet alleen zichtbaar dat Amsterdam gedurende een week het kloppend hart van de globale muziekindustrie is, maar dat ADE ook echt tot de broedplaats voor culturele en technologische innovatie is uitgegroeid.”

De organisatie ziet dit jaar een opvallende groei van het beatsprogramma en verwacht meer belangstelling voor muziekstijlen als hiphop, bass en beats. Eerder maakte de organisatie bekend dat dit jaar het openingsconcert met het Metropole Orkest en het gratis stadsfestival ADE Hangover in het programma terugkeren. Ook de Hackaton is weer opgenomen in de programmering. Deze is op loopafstand van het DeLaMar Theater, waardoor die beter toegankelijk is voor alle conferentiebezoekers.

Het festival is van 17 tot en met 21 oktober en behalve voor muziek is er ook veel aandacht voor design, film, fotografie en de laatste technologische en maatschappelijke trends.