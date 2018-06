Sophia Loren naar Film by the Sea Vlissingen

Een manuscript van de Amerikaanse rockartiest Bruce Springsteen met de ontwerptekst voor zijn hit ‘Born to Run’ heeft op een veiling van Sotheby’s in New York 250.000 dollar opgeleverd, ongeveer 215.000 euro. Wie het gelinieerde en geperforeerde A4’tje uit een kladblok heeft gekocht, is niet bekendgemaakt.

Entertainment