Bezuinigingen dreigen EO hard te raken

De voorgenomen bezuinigingen van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) hebben waarschijnlijk grote gevolgen voor de Evangelische Omroep (EO). Zoals het er nu naar uitziet, halveert de zendtijd van levensbeschouwelijke programma’s als Adieu God?, De Kist, Ik mis je en De Verandering. Dat zegt Arjan Lock, voorzitter van de Raad van Bestuur van de EO.

Volgens hem krijgt zijn omroep de hardste klappen. ,,We gaan terug van ruim 9 miljoen euro naar een kleine 4 miljoen euro.’’ De bezuinigingen zijn volgens hem onevenredig groot en leiden tot veel ontslagen. Hoeveel medewerkers weg moeten, kan hij nog niet zeggen. ,,De NPO grijpt in bij de kwetsbare programmering, die misschien wel niet de meeste kijkers trekt maar wel van grote maatschappelijke waarde is. Dat is een verkeerde keuze’’, meent Lock. ,,Daarmee ondergraaft de NPO het publieke karakter van het bestel. De programmering die in het hart zit van de omroep verdwijnt.’’

De voorgenomen bezuinigingen zijn volgens Lock hard aangekomen bij de EO-medewerkers. ,,Er heerst boosheid, verontwaardiging en onbegrip. Hoewel het niet zo in onze aard zit, is er nu heel veel behoefte om protest aan te tekenen. Dit mag niet en dit moet omgekeerd worden.’’

De beoogde programma’s zijn nu nog wekelijks op televisie te zien. Vorige week werd al bekend dat de programma’s Brandpunt+, Tegenlicht en Andere Tijden mogelijk door de bezuinigingen worden geraakt.

Aanleiding voor de maatregelen zijn de dalende reclame-inkomsten, waardoor de NPO volgend jaar ruim 60 miljoen euro minder krijgt van minister Arie Slob (Media). Die wilde vrijdag nog niets kwijt over mogelijke programma’s die moeten verdwijnen. ,,Uiteindelijk zullen we bij de begroting definitief vaststellen wat er voor 2019 moet gebeuren, maar dat moment is er nu nog niet’’, zei Slob.