Museum Voorlinden eert Armando

De tentoonstelling die Museum Voorlinden volgend jaar wijdt aan Armando, wordt een eerbetoon aan de zondag overleden kunstenaar. Directeur Suzanne Swarts van het Wassenaarse museum bezocht Armando nog geen twee weken geleden in zijn studio in het Duitse Potsdam om afspraken te maken over de expositie. Hoewel zijn gezondheid te wensen overliet, was hij helder en stelde hij meteen zijn recente werk ter beschikking, aldus het museum.

De kunstenaar wilde zelfs naar de opening van de tentoonstelling komen. ,,Voorlinden geeft Armando in 2019 het podium dat hij heeft verdiend”, zegt Swarts. ,,Het is verdrietig dat Armando dit niet meer kan meemaken, Voorlinden zal er een waardig postuum eerbetoon van maken.”

De expositie toont een groot overzicht met werk van Armando, van de jaren zestig tot en met de meest recente schilderijen. Voorlinden heeft meer dan veertig werken van zijn hand in de collectie. Naar aanleiding van zijn dood is op NPO 2 de VPRO-documentaire Armando, portret van een vriend opnieuw te zien in de nacht van maandag op dinsdag om 00.10 uur.