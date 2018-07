Over Trump blunderende journalist weg bij ABC

Onderzoeksjournalist Brian Ross, die eind vorig jaar in de fout ging met zijn berichtgeving over Donald Trump, gaat na bijna een kwart eeuw weg bij de Amerikaanse zender ABC News. Topman James Goldston van ABC News zei dat Ross samen met zijn naaste collega Rhonda Schwartz opstapt.

Een reden voor het vertrek is niet gegeven. Ross meldde eind vorig jaar dat de voormalige nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn in 2016 van de toenmalige presidentskandidaat Trump de opdracht had gekregen contact te leggen met Russen. Dat bleek onjuist. ABC News schorste Ross daarna vier weken.

Ross zei zelf dat hij na zijn vertrek bij ABC News geen punt zet achter de onderzoeksjournalistiek. ,,Er is nog een heleboel te doen”, aldus de journalist in een verklaring.