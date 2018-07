Popfestival Rhenen afgelast om warmte

Het RijnPop Festival dat dinsdag in Rhenen zou worden gehouden, gaat niet door vanwege de voorspelde hoge temperaturen. Dat heeft burgemeester Hans van der Pas van Rhenen maandagmiddag samen met de festivalorganisatie en de GGD besloten. ,,Het is ingrijpend en teleurstellend,” erkennen zij.

Het festival is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. De organisatie verwachtte zo’n 8000 bezoekers uit het hele land. Nu de gevoelstemperatuur dinsdag boven de 30 graden dreigt uit te komen, is het volgens de GGD te warm voor deze groep bezoekers. Hun veiligheid zou in gevaar kunnen komen. Het terrein aan de Rijn is volgens de festivaldirectie te groot om te overkappen.

Op RijnPop zouden onder andere De Havenzangers, Frans Duijts en DJ Erwin optreden.