Weer aanklacht tegen filmproducent Weinstein

Het Openbaar Ministerie in het centrum van New York heeft nieuwe en zwaardere aanklachten geformuleerd tegen de 66-jarige filmproducent Harvey Weinstein. Weinstein weerspreekt de eerdere beschuldigingen dat hij twee vrouwen zou hebben verkracht of aangerand.

Nu komen de aanklagers met een in het wetboek nog ernstiger vorm van verkrachting of aanranding van een derde vrouw die stelt een van de slachtoffers van hem te zijn. Indien Weinstein aan deze aanklacht schuldig wordt bevonden, zou hij in New York levenslang kunnen krijgen.