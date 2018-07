Cameraman Robby Müller overleden

De Nederlandse cameraman Robby Müller is dinsdag in Amsterdam op 78-jarige leeftijd overleden. Zijn familie maakte dat bekend. Müller was al enige tijd ziek.

De Nederlander heeft in zijn loopbaan met tal van bekende regisseurs gewerkt, zoals Wim Wenders, Jim Jarmusch, Lars von Trier, William Friedkin, Frans Weisz en Michael Winterbottom. Als ‘director of photography’ stond hij in de aftiteling van beroemde films als Paris, Texas, en ook Down by Law, Breaking the Waves, Dancer in the Dark, To Live and Die in L.A. , Hoogste Tijd en 24 hour Party People.

Müller werd op 4 april 1940 op Curaçao geboren, als zoon van een Shell-ingenieur. Hij bracht daarna zijn jeugd deels in Indonesië door. In 1953 verhuisde het gezin naar Amsterdam, waar Müller van 1962 tot 1964 aan de Nederlandse Filmacademie studeerde waar hij zich specialiseerde in camera en montage.

De cameraman ontving tal van prijzen, onder meer de Cultuurprijs op het Nederlands Film Festival (2007), de Bert Haanstra Oeuvreprijs in 2008 en de International Achievement Award van de American Society of Cinematographers in 2012.

Hij werd wel de meester van het licht genoemd en werd op dat gebied vergeleken met de schilder Johannes Vermeer.