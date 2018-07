Karin Slaughter blijft aan kop Boeken Top 10

AMSTERDAM – Voor de derde week op rij staat de Amerikaanse schrijfster Karin Slaughter bovenaan de Boeken Top 10. Haar boek Gespleten is wederom het best verkochte boek in Nederland.

De Italiaan Paolo Cognetti staat met twee boeken in de Top 10. De acht bergen staat al 43 weken in de bestsellerlijst, met deze week een vijfde plaats. Zijn andere goed verkopende boek heet De buitenjongen en stijgt van de twaalfde naar achtste plaats.

Verder zijn er weinig wijzigingen in de lijst. Leven en laten leven van Hendrik Groen staat net als vorige week op plaats twee. Murat Isik komt de top 3 binnen met Wees onzichtbaar, het boek waar hij de Libris Literatuurprijs 2018 voor ontving.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) Karin Slaughter – Gespleten

2. (2) Hendrik Groen – Leven en laten leven

3. (4) Murat Isik – Wees onzichtbaar

4. (5) Jeff Kinney – Het leven van een loser 12. Wegwezen.

5. (8) Paolo Cognetti – De acht bergen

6. (3) Michel van Egmond en Jan Hillenius – Inside

7. (8) Suzanne Vermeer – Super de luxe

8. (12) Paolo Cognetti – De buitenjongen

9. (14) Haemin Sunim – Dingen die je alleen ziet als je er tijd voor neemt

10. (10) Stephen Fry – Mythos