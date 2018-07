Paul McCartney op de bres voor muzikanten

Paul McCartney wil dat muzikanten beter worden betaald voor hun werk. De ex-Beatle heeft zich geschaard in een lange rij van artiesten die het Europees Parlement oproepen te zorgen voor een eerlijke vergoeding.

Het parlement stemt donderdag over een voorstel dat internetplatforms als YouTube en Facebook verplicht alle video’s en muziek die gebruikers uploaden automatisch te scannen. Zo’n ‘filter’ moet voorkomen dat auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming online komt te staan. McCartney is voor. Tegenstanders spreken van een bedreiging van het vrije internet.

McCartney wijst erop dat muzikanten vaak niet of nauwelijks betaald worden door de platforms, waardoor het ,,muzikale ecosysteem’’ in gevaar zou komen. ,,Muziek en cultuur vereisen hard werk van zóveel mensen’’, schrijft de Brit in een open brief aan Europarlementariërs. Hij roept hen op een ,,duurzame toekomst” voor muziekmakers, -fans en digitale muziekdiensten veilig te stellen. Ruim 1300 artiesten, onder wie Plácido Domingo, James Blunt en Udo Lindenberg, steunen die oproep.

CDA-Europarlementariër Esther de Lange geeft ‘Sir Paul’ gelijk. ,,Het verschil in beloning tussen de platforms en de artiesten is te groot en de machtsverdeling vaak niet eerlijk. Daar moeten we iets aan doen.’’

Haar D66-collega Marietje Schaake is erg kritisch. ,,Dit voorstel zet de deur open voor een geprivatiseerde Big Brother, waarbij internetbedrijven vooraf moeten controleren wat internetgebruikers online zetten.” Bijna 750.000 Europeanen hebben een petitie tegen het voorstel ondertekend.

De Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming (EDPS) waarschuwt dat de maatregel het risico vergroot dat mensen online nog systematischer worden gemonitord.