'Veel interesse kopers in Shine Endemol Group'

Endemol Shine ontstond in 2014 door de samenvoeging van de productiemaatschappijen Endemol, Shine en Core Media.

Volgens Reuters werken onder meer het Amerikaanse kabelconcern Liberty Global en entertainmentbedrijf Lions Gate aan biedingen op de producent van televisieprogramma’s. De verkoopprijs zou tussen 2,5 miljard en 3 miljard euro moeten liggen. Endemol Shine is in handen van mediaconcern 21st Century Fox en investeerder Apollo Global Management.

Er is veel interesse van mogelijke kopers in Endemol Shine Group, het fusiebedrijf met daarin het Nederlandse Endemol. Dat meldde persbureau Reuters op basis van ingewijden. Vorige maand werd gemeld dat Shine Endemol Group een koper zou zoeken.

