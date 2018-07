Opgepakte Spaanse rapper in België vrij

De Gentse rechtbank heeft een Spaanse rapper voorwaardelijk vrijgelaten. De zanger ‘Valtònyc’ was in België opgepakt nadat hij uit Spanje was gevlucht vanwege een veroordeling van 3,5 jaar celstraf. De raadkamer moet nog beslissen of hij wordt uitgeleverd aan Spanje.

De 24-jarige Valtònyc, wiens echte naam Josep Miquel Arenas luidt, was in 2017 wegens zijn omstreden liedjesteksten tot 3,5 jaar gevangenis veroordeeld. Hij had in zijn nummers onder meer opgeroepen tot de gewapende bezetting van de zomerresidentie van de koninklijke familie. Het Spaanse hooggerechtshof bekrachtigde in februari de uitspraak van een lagere rechtbank.

De rapper uit Mallorca vluchtte daarop naar België waarop de Spaanse justitie een Europees aanhoudingsmandaat stuurde.

Volgens Valtònyc laten rappers zich doorgaans provocerend uit. Hij deed in zijn moederland vergeefs een beroep op de kunstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting.