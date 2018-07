De Franse regisseur Claude Lanzmann is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigde zijn vrouw donderdag na berichtgeving in Le Monde.

Lanzmann is vooral bekend door zijn ook in Nederland op televisie uitgezonden film Shoah (1985), over de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. De voorbereiding en het draaien van Shoah namen bijna twaalf jaar in beslag. Die film heeft diverse internationale onderscheidingen gekregen.