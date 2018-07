Vastgoedbaas wil uitzending SBS6 voorkomen

Vastgoedbelegger Marcel van Hooijdonk heeft een kort geding aangespannen om een uitzending van het SBS6-programma Foute Boel donderdagavond te voorkomen. In het nieuwe programma komt journalist Jens Olde Kalter in actie tegen huisjesmelkers, onderzoekt de klachten van huurders en gaat verhaal halen bij hun huisbaas.

Van Hooijdonk heeft de rechtszaak samen met zijn echtgenote aangespannen tegen producent Talpa. Het kort geding dient donderdagochtend bij de rechtbank in Breda die vermoedelijk later vandaag uitspraak doet.

De vastgoedbaas verhuurt onder meer in Utrecht, Amsterdam, Nieuwegein en Breda en stond de afgelopen jaren vaker in de schijnwerpers wegens klachten van huurders. In 2015 werd hij door de SP-jongeren uitgeroepen tot Huisjesmelker van het Jaar.