Nederland een beetje jurassic deze zomer

Bewegende, levensechte dinosaurussen nemen deze zomer delen van Nederland over. Triceratops, stegosaurussen, T.rexen en tientallen andere exemplaren zijn vanaf zaterdag, na miljoenen jaren, weer te zien op twee verschillende exposities in Schiedam en Utrecht.

In de Jaarbeurs in Utrecht opent dan World of Dinos. Een expositie van 7000 vierkante meter met meer dan zestig, metershoge replica’s. De modellen (op ware grote) staan – of hangen – in op maat gemaakte decors. Allerlei special effects maken het nog echter. Een waterdino spuwt water.

Tussen de bomen in het Beatrixpark in Schiedam ‘verschuilen’ zich ruim dertig reusachtige, brullende dino’s. Jurassic Kingdom is in de open lucht. Deze dino’s zijn overgevlogen vanuit Groot-Brittannië.

Beide tentoonstellingen hebben een educatief tintje meegekregen. Ook werkten aan de twee initiatieven paleontologen mee voor de wetenschappelijke achtergrondinformatie en schenken ze aandacht aan opgravingen.

,,Bezoekers leggen door verschillende werelddelen een educatieve route af van zo’n 1,5 uur langs de verschillende dino’s. Zo leren groot en klein spelenderwijs aan de hand van een speurtocht meer over de dinosaurussen en de tijd waarin zij leefden”, zegt projectmanager Mariska van den Hout over het initiatief in Utrecht.

Het gaat vooral om leuke weetjes. De tentoonstelling is op kinderen gericht, maar de organisatie verwacht dat tussen de tienduizenden bezoekers waarop ze mikt, zeker veel volwassenen zullen zitten.

Volgens de twee initiatieven is het ‘mooi toeval’ dat de expo’s samenvallen met de nieuwe Jurassic-film in de bioscopen. ,,Dit staat los van elkaar. Jurassic Kingdom tourt al een tijd door het Verenigd Koninkrijk en gaat na Schiedam weer door”, zegt een woordvoerster. De dino’s in Schiedam zijn wel een samenwerking aangegaan met een lokale bioscoop. Filmbezoekers krijgen korting.