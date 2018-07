Medebedenker Spider-Man overleden

De Amerikaanse stripauteur Steve Ditko is op negentigjarige leeftijd overleden. Hij was medebedenker van onder meer Spider-Man en Doctor Strange. Ditko werd vorige week vrijdag dood aangetroffen in zijn appartement, vermoedelijk was hij al een paar dagen eerder gestorven, meldt de politie in New York aan The Hollywood Reporter.

Ditko bedacht superheld Spider-Man samen met Stan Lee begin jaren 60 bij uitgever Marvel Comics. Lee had Ditko de opdracht gegeven Spider-Man te ontwerpen, nadat hij ontevreden was over het werk van Jack Kirby, een andere grote naam bij Marvel. Daarop verzon Ditko het bekende uiterlijk van Spider-Man, zoals het rood-blauwe kostuum.

In 1966 vertrok Ditko bij Marvel na, zoals wordt aangenomen, onenigheid met Lee. Later zou hij er wel terugkeren. Verder werkte Ditko ook voor concurrent DC Comics. Hij probeerde zoveel mogelijk buiten de publiciteit te blijven.