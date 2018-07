Producer/programmamaker Joop de Roo overleden

Producent, radio- en tv-man en muzikant Joop de Roo is op 88-jarige leeftijd overleden. Muziek was de rode draad in zijn werk en in zijn privéleven. ,,Een leven dat gedurende vele decennia in het teken heeft gestaan van de muziek die hem zo lief was en waarvoor hij zeer veel betekend heeft”, staat in een verklaring namens de familie.

De Roo (29 september 1929) was een van de grondleggers van Radio Tour de France. Vanaf het begin, in de jaren zeventig, was het – tegenwoordig nog steeds populaire – radioprogramma al rijkelijk voorzien van tunes en jingles. Ook kreeg hij een Edison voor de productie van het album My Romance – A Tribute to the Arranger (met het Metropole Orkest onder leiding van Rogier van Otterloo) met als soliste onder andere zijn vrouw Greetje Kauffeld.

In de jaren zestig werkte De Roo als hoofd Lichte Muziek bij de VARA en later de AVRO, zowel op radio als televisie waar hij ook muziekprogramma’s produceerde.