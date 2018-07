De doldwaze wereld van de Zwarte Cross

Een bizarre mix van muziek, theater, motorcross, stunts en veel humor. ,,Een doldwaze wereld vol apartigheid”. Zo afficheert het Achterhoekse festival de Zwarte Cross zich. Van donderdag tot en met zondag worden 220.000 betaalde betalende bezoekers verwacht op het uitverkochte festivalterrein ‘De Schans’ in Lichtenvoorde.

De naam Zwarte Cross is afkomstig van illegale crosswedstrijden die tientallen jaren geleden werden georganiseerd in Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. Motorcrossers die in de kroeg opschepten over hun prestaties werden uitgedaagd om te laten zien wat ze konden op een ‘zwarte cross’.

De eerste editie van de Zwarte Cross in de Achterhoek vond in 1997 plaats op een weiland in de buurt van Hummelo. Brommers ‘kieken’, was het toen voornamelijk. Er waren honderdvijftig crossers waar duizend man op afkwam. Na afloop speelde de Achterhoekse band Jovink & The Voederbietels.

De Zwarte Cross van nu is andere koek. Meer dan 250 bands en duizend theaterartiesten op 33 verschillende podia. Wie blijft logeren kan terecht op de camping waar plaats is voor 25.000 gasten. De rij artiesten is gevarieerd. Van Pé Daalemmer & Rooie Rinus, Høken met de Heinoos en Sexboerderij Het Gouden Kalf tot De Dijk, Triggerfinger en Gogol Bordello.

Naast muziek en theater wordt er nog steeds op motoren gereden. Daarvoor heeft de organisatie Malcolm “Mookie” Stewart weten te strikken, een held in crosskringen. ,,Mookie is een donkere gast met lange dreadlocks die kanonhard kan crossen, de ultieme Zwarte Crosser!”, zegt Hendrik Jan Lovink medeoprichter van de Feestfabriek AKG, de organisatie van de Zwarte Cross.

Elke editie heeft iets heel bijzonders. Zo liepen in 450 naakte mensen in 2013 een highspeed-protestmars: The Naked Run for Freedom. Deze keer brengen 65.000 bezoekers op vrijdag een massaal eresaluut van een minuut aan het leven tijdens de zogenoemde Levendenherdenking, georganiseerd in samenwerking met Amnesty International.

De bezoekers van het meest luidruchtige festival van Nederland wordt gevraagd om 50 seconden muisstil te zijn, gevolgd door 10 seconden luid gejuich. ,,Hiermee willen we op een positieve en ludieke manier aandacht vragen voor de vrijheid aangezien dit niet vanzelfsprekend is.”