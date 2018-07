Vernieuwend festival Metropolis 30 jaar

Liefhebbers van vernieuwende popmuziek kunnen zondag terecht in het Rotterdamse Zuiderpark. Daar wordt alweer voor de dertigste keer het gratis popfestival Metropolis gehouden.

Het festival biedt sinds 1988 een podium aan bands en artiesten die tradities doorbreken en die vernieuwing en durf in het vaandel hebben. The Black Keys, Triggerfinger, The xx, Interpol, The Strokes en The Killers hebben er gestaan en zijn nu gevestigde namen. Dat zelfde geldt voor lokaal talent als Ronnie Flex, De Likt en The Kik.

Het programma van de dertigste editie zit vol relatief onbekend talent als Alice Merton, Arcane Roots, Bad Sounds, Caroline Rose, Confidence Man, de Togo All Stars, Lewsberg en Tamino.

Het speciale hiphop-podium The Garden is weer terug. Vier jaar geleden sneuvelde het podium door bezuinigingen. Op deze jubileumeditie keert het terug met ‘nieuwe smaakmakers’ in de Nederlandse hiphop als Bokoesam, Latifah, Leafs en Poke.

Het festivalterrein gaat om 12 uur open. Metropolis duurt deze keer tot 22.00 uur, een uur langer dan anders. Het festival trok vorig jaar 35.000 bezoekers.