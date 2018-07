Erik van Muiswinkel maakt Drs P-voorstelling

Cabaretier Erik van Muiswinkel gaat volgend jaar een theatervoorstelling maken over Drs P. In augustus 2019 is het honderd jaar geleden dat tekstschrijver Heinz Polzer werd geboren. In de voorstelling Buigt allen mee voor Drs P. vertolkt Van Muiswinkel enkele tientallen liedjes van de artiest en belicht de cabaretier zijn leven. Hij maakt de show samen met pianist Guus van Marwijk.

,,Al vanaf mijn zestiende ben ik een van zijn discipelen”, aldus Van Muiswinkel. ,,Zijn honderdste geboortedag is het ideale moment om zijn werk extra onder de aandacht te gaan brengen.” Hij bevestigt het bericht van de website Zwartekat.nl dat hij niet de hele voorstelling Polzer gaat imiteren. ,,Dat is nodeloos en dodelijk vermoeiend. Al bevat de avond wel een overzichtje van de diverse Drs P-imitatoren die er geweest zijn. Mike Boddé zal in elk geval in dat overzicht niet ontbreken.”

De eerste reeks voorstellingen start in april 2019, na de zomer gaat de tournee verder. De cabaretier wil het programma vooral gaan spelen in kleine zalen, zoals Drs P dat zelf in zijn leven ook deed. ,,Polzer trad heel veel op in cafés, jongerencentra en scholen. Ik hoop op die manier wellicht ook de jongere generatie kennis te kunnen laten maken met zijn virtuoze werk.”

In 2019 zullen er meer activiteiten zijn ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Drs P. De tekstschrijver overleed vijf jaar geleden.