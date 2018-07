Journalist Wibo van de Linde overleden

Oud-journalist Wibo van de Linde is donderdag in het bijzijn van zijn gezin overleden. Dat maakte zijn zoon bekend. Van de Linde was al langere tijd ziek. Hij is 79 jaar geworden. De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.

Van de Linde begon zijn journalistieke loopbaan bij het Amerikaanse persbureau United Press International. In 1963 werd hij bureauredacteur bij het NTS Journaal, de voorloper van het NOS Journaal. Bij de NTS groeide hij door naar verslaggever en presentator.

In 1969 stapte Van de Linde over naar de AVRO om daar AVRO’s Televizier Magazine op te zetten. Hij was daarmee de jongste chef van een actualiteitenrubriek ooit. Na een periode van twee jaar als woordvoerder voor de toenmalige Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties keerde Van de Linde in 1974 terug naar de journalistiek.

Hij werd hoofd informatieve programma’s bij de TROS met als opdracht een actualiteitenprogramma op te zetten . Dat werd TROS Aktua. De spraakmakende actualiteitenrubriek was vaak uitgesproken rechts, tot ergernis van links Nederland. De grootste onthulling van het programma was het oorlogsverleden van de Nederlandse zakenman Pieter Menten. Daarvoor kreeg TROS Aktua in 1977 de Grand Prix Monte Carlo.

In 1984 keerde Van de Linde terug naar de AVRO. Vijf jaar later werd hij directielid van James Martin Strategy (JMS), een wereldwijd adviesbureau op het gebied van automatisering. Drie jaar later benaderde Joop van den Ende hem om leiding te geven aan Endemol Duitsland.

Van de Linde werd in 2001 directievoorzitter van de Postcode Loterij in Duitsland en Zwitserland en later ook in Nederland van de Nationale Postcode Loterij en de Sponsor Bingo Loterij.