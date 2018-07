Meeste Emmy-nominaties voor Game of Thrones

De HBO-hitserie Game of Thrones is met 22 nominaties de grootste kanshebber tijdens de zeventigste uitreiking van de Emmy Awards. Ook de series Westworld (21 stuks) en The Handmaid’s Tale (20) werden overladen met nominaties.

De drie series nemen het tegen elkaar op in de categorie beste dramaserie. Daarin maken ook This Is Us, The Crown, The Americans en Stranger Things kans. In de categorie comedyseries gaat de strijd tussen Atlanta, Barry, Black-ish, Curb Your Enthusiasm, Glow, The Marvelous Mrs. Maisel, Silicon Valley en The Unbreakable Kimmy Schmidt.

Netflix sleepte in totaal 112 nominaties in de wacht, 21 meer dan vorig jaar. HBO volgt met 108, drie minder dan in 2017. De laatste moet het vooral hebben van Game of Thrones en Westworld die bijna de helft van alle nominaties van de zender bij elkaar schraapten. De Emmy Awards worden dit jaar op 17 september uitgereikt in Los Angeles.

John de Mol maakt met de Amerikaanse versie van The Voice opnieuw kans op een Emmy Award. De show is voor het zevende jaar op rij genomineerd in de categorie Reality-Competition Program. De talentenjacht won de belangrijke televisieprijs voor het eerst in 2013, een jaar na de eerste nominatie voor een Emmy. In 2014 greep De Mol mis maar de afgelopen drie jaar was het steeds raak.

The Voice neemt het dit jaar op tegen The Amazing Race, American Ninja Warrior, Project Runway, RuPaul’s Drag Race en Top Chef.