Pornoster Stormy Daniels gearresteerd

De pornoactrice Stormy Daniels, die zegt in het verleden een affaire te hebben gehad met de Amerikaanse president Donald Trump, is in de staat Ohio gearresteerd. Ze wordt ervan verdacht drie undercoveragenten te hebben aangeraakt tijdens een optreden in een stripclub, meldt de politie.

De advocaat van Daniels, die eigenlijk Stephanie Clifford heet, reageerde vol ongeloof. Michael Avenatti schreef op Twitter dat zijn cliĆ«nt zich op het podium liet aanraken ,,op een niet seksuele manier”. Hij vroeg zich af of de politie niets belangrijkers te doen heeft dan het organiseren van dergelijke undercoveroperaties.

De politie zegt dat de aanhouding van Daniels samenhangt met een onderzoek naar mensensmokkel, prostitutie en andere strafbare praktijken in dergelijke clubs. Ook twee andere vrouwen zijn opgepakt in de stripclub Sirens. Medewerkers van stripclubs die geheel of gedeeltelijk naakt zijn mogen in Ohio geen klanten aanraken.

Daniels, die rondreist met een show door de VS, beweert seks te hebben gehad met Trump in 2006. De president ontkent dat. Daniels heeft Trump en zijn advocaat Michael Cohen aangeklaagd. Ze beschuldigt Trump van laster. Ook vecht ze de rechtsgeldigheid aan van een geheimhoudingsverklaring over haar affaire met Trump.