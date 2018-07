Downton Abbey wordt film

De populaire televisieserie Downton Abbey wordt een film. De opnames daarvan beginnen deze zomer, lieten de makers vrijdag weten. De oorspronkelijke acteurs doen ook mee aan de film.

Het is nog niet bekend wanneer de film in de bioscopen te zien is. Acteur Hugh Bonneville, die de rol van de Earl of Grantham speelt, schreef op zijn Twitter-account wel: ,,2019 #DowntonAbbey”. Actrice Joanne Froggatt (kamermeisje Anna Bates) schreef: ,,Verheugd om mee te delen dat we de groep weer bij elkaar halen!” Daarbij plaatste ze een foto van haar met Michelle Dockery (Lady Mary Crawley) en Maggie Smith (Lady Violet Crawley). De film zal worden gemaakt door Julian Fellowes, de bedenker van de serie.

Downton Abbey gaat over de adellijke Britse familie Crawley en hun personeel aan het begin van de twintigste eeuw. De serie liep zes seizoenen, van 2010 tot en met 2015, en won drie Golden Globes en vijftien Emmy’s. Ook in Nederland werden de afleveringen uitgezonden.