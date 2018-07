Aanwas abonnees Netflix valt tegen

Netflix heeft in het afgelopen kwartaal minder nieuwe abonnees weten bereiken dan gehoopt. De streamingdienst steekt een vermogen in het binnenhengelen en -houden van abonnees en zag zijn gebruikersbestand met 5,2 miljoen namen wereldwijd groeien. Dat was echter minder dan Netflix zelf had voorspeld en waar door volgers van het bedrijf op werd gerekend.

Het Amerikaanse bedrijf gaf bij de presentatie van zijn tweedekwartaalcijfers aan de verwachtingen voor dit kwartaal te hebben overschat. Beleggers straften het bedrijf in de nabeurshandel flink af voor de tegenvaller.

Netflix rekende op 6,2 miljoen nieuwe klanten. In het eerste kwartaal kreeg Netflix er wereldwijd nog ruim 7,4 miljoen abonnees bij. In totaal heeft Netflix nu 130 miljoen betalende abonnees. Voor het komende kwartaal wordt gerekend op vijf miljoen nieuwe gebruikers.

De omzet van Netflix steeg met ruim 40 procent naar 3,9 miljard dollar. Onder de streep bleef daar 384 miljoen dollar van over, tegenover 128 miljoen dollar een jaar eerder.

Netflix probeert vooral nieuwe kijkers te lokken met films en vooral hitseries die niet elders te zien zijn. In heel 2018 steekt het bedrijf 7,5 miljard tot 8 miljard dollar in de productie van eigen series en films. In het tweede kwartaal vonden echter geen grote releases plaats van bestaande shows en waren er ook geen nieuwe series die de middelmaat ontstegen. Mogelijk speelde ook de concurrentie met een kijkcijferkanon als het WK voetbal een rol.