1,1 miljoen kijkers voor De slimste mens

Een nieuwe reeks van De slimste mens is qua kijkcijfers goed begonnen. De kennisquiz moest maandagavond alleen het NOS Journaal van 20.00 uur (bijna 1,5 miljoen kijkers) voor zich dulden in de lijst van best bekeken televisieprogramma’s van maandag, zo meldt de Stichting Kijkonderzoek dinsdag.

Ruim 1,1 miljoen mensen zagen acteur Cas Jansen de eerste aflevering van de kennisquiz winnen, ten koste van theatermaakster Lonneke Dort en schaatser Jan Blokhuijsen. Afgelopen januari werd het elfde seizoen van de quiz, gepresenteerd door Philip Freriks, gewonnen door hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck van zakenblad Quote. In de zomer van 2017 trok de eerste aflevering van het programma overigens ruim 1,3 miljoen mensen.

Het programma is sinds maandag elke werkdag te zien om 20.25 uur op NPO 2.

De Groeten van MAX was maandag het op twee na best bekeken programma. Ruim een miljoen kijkers stemden af op het vakantieprogramma, dat gepresenteerd wordt door Sybrand Niessen.