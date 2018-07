Van Erp verfilmt roman I.M. van Connie Palmen

Regisseur Michiel van Erp gaat de roman I.M. van schrijfster Connie Palmen verfilmen. Producenten De Familie Film & TV en AVROTROS werken momenteel aan de ontwikkeling van een vierdelige dramaserie gebaseerd op het boek.

In I.M. wordt schrijfster Connie Palmen verliefd op journalist, interviewer, televisiepresentator, schrijver en acteur Ischa Meijer. Na diens dood in 1995 besluit Palmen een boek te schrijven over hun relatie.

De serie speelt zich af in Nederland en Amerika in de periode 1991 en 1995. Acteurs zijn nog niet bekend. Michiel van Erp maakte eerder de succesvolle serie Ramses.

Het is de bedoeling dat I.M. in 2020 wordt uitgezonden, precies 25 jaar na het overlijden van Ischa Meijer.

Connie Palmen zegt groot vertrouwen te hebben in Van Erp. ,,I.M. Is bij hem in goede handen, daar vertrouw ik op.” Het scenario is van Hugo Heinen, die eerder onder meer de dramaserie Pleidooi schreef en de speelfilms Tonio en Knielen op een bed violen.