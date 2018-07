Karin Slaughter handhaaft koppositie

AMSTERDAM – Karin Slaughter heeft haar zoveelste bestseller afgeleverd. Gespleten, het nieuwste boek van de Amerikaanse ‘Queen of Crime’ staat voor de zesde achtereenvolgende week bovenaan de Boeken Top 10.

De thriller van Slaughter wordt op de voet gevolgd door Oorsprong van Dan Brown, dat bezig is aan een tweede opmars in de bestsellerlijst. Het bestverkochte boek van 2017 kwam twee weken geleden terug in de top 10 en staat nu op de tweede plek.

De top 3 wordt gecompleteerd door De acht bergen van Paolo Cognetti, dat evenals vorige week de derde plek bezet.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) Karin Slaughter – Gespleten

2. (5) Dan Brown – Oorsprong

3. (3) Paolo Cognetti – De acht bergen

4. (7) Suzanne Vermeer – Super de luxe

6. (6) Murat Isik – Wees onzichtbaar

7. (4) Hendrik Groen – Leven en laten leven

8. (8) Jonas Jonasson – De 100-jarige man die terug kwam om…

9. (-) Lucinda Riley – De zeven zussen

10. (-) Haemin Sunim – Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt