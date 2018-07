Afkoelen kan natuurlijk ook in het museum

DEN HAAG – Sommige kunstmusea in Nederland lijken garen te spinnen bij het warme weer en mensen binnen te halen die het genieten van kunst combineren met afkoelen in de daar altijd afgewogen temperaturen.

Het Rijksmuseum Twenthe in Enschede noemt het ,,wonderbaarlijk druk”. Nu hebben ze er wel net de goed ontvangen expositie van het werk van Paula Modersohn-Becker, maar ,,we zien op de sociale media dat mensen het hier ook lekker koel vinden. Ze gaan ook niet in onze mooie binnentuin zitten, maar blijven allemaal in het restaurant.”

In de Kunsthal in Rotterdam hebben ze ,,zeker geen dip’ in de bezoekersaantallen en ook dit museum ziet op social media soms waardering voor de klimatologische omstandigheden in de kunsttempel. Maar tegelijk is er ook de goed lopende expositie van het werk van modekunstenaars Viktor&Rolf.

Het Drents Museum in Assen zegt het wat drukker te hebben dan normaal. Daar merken ze inderdaad ook dat mensen de koelte willen opzoeken. Maar hebben ze er ook net de trekker Iran – Bakermat van de beschaving, met diverse goudschatten.

In het Gemeentemuseum in Den Haag is het ,,niet gillend druk’, maar toch lijken de bezoekersaantallen wat hoger dan normaal in deze periode. Dat kan echter ook komen door de net geopende zomertentoonstellingen Aan Zee en Haagse School op Scheveningen. ,,Daar kun je lekker naar zee kijken zonder in de warmte te zitten”, grapt een woordvoerster. Ze sluit ook echt niet uit dat er mensen zijn die het museum induiken om iets leuks te doen zonder het warm te hebben, maar daartegenover staan de mensen die toch het strand zullen verkiezen, zegt ze.

Het Noordbrabants Museum in Den Bosch heeft het gelijke aantal bezoekers als anders om deze tijd. ,,De positieve en negatieve kanten van dit weer voor musea lijken met elkaar in evenwicht.” Het museum verwacht wel een flinke toeloop als zaterdag de tentoonstelling van werk van Kamagurka wordt geopend. Daarvoor wordt het misschien extra aantrekkelijk om de warmte te ontvluchten, hopen ze in Den Bosch.