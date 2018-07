BBC betaalt juridische kosten Cliff Richard

De BBC betaalt Cliff Richard 850.000 pond (ruim 956.000 euro) als vergoeding van de juridische kosten die de zanger maakte in zijn rechtszaak tegen de Britse omroep.

Cliff Richard had de BBC aangeklaagd omdat de omroep zijn privacy zou hebben geschonden door in 2014 beelden van een politie-inval in zijn huis live uit te zenden. Vorige week had een rechtbank al bepaald dat de BBC hem 210.000 pond (ruim 235.000 euro) smartengeld moest betalen.

De zanger werd destijds beschuldigd van kindermisbruik, maar daarvoor werd onvoldoende bewijs gevonden. In juni 2016 werd bekend dat hij niet werd vervolgd.

De advocaat van de BBC noemt het gepast dat de omroep opdraait voor de juridische kosten die Cliff Richard moest betalen. De BBC gaat ook 315.000 pond (354.000 euro) uitkeren aan de politie.

Het is nog niet bekend of er een hoger beroep volgt.