Bijna 1,5 miljoen kijkers Pyreneeënetappe

Met bijna 1,5 miljoen kijkers was de zeventiende etappe van de Tour de France woensdag het best bekeken televisieprogramma. Het NOS Journaal van 18.00 uur, dat volgde op de uitzending van de etappe door de Pyreneeën, was met ruim 1,4 miljoen kijkers het op een na best bekeken programma, aldus de Stichting Kijkonderzoek donderdag.

De zeventiende Touretappe was slechts 65 kilometer lang en eindigde boven op de Col du Portet. De Colombiaan Nairo Quintana won de etappe. Tom Dumoulin einde op plek vijf en steeg in het algemeen klassement naar de tweede plaats achter de Brit Geraint Thomas.