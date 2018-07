Damrak hoger op drukke cijferdag

De Amsterdamse aandelenbeurs ging donderdag vooruit. Ook de andere Europese beurzen stonden in het groen. Beleggers kregen een flinke hoeveelheid bedrijfsresultaten voor de kiezen en keken uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Op het Damrak openden onder meer KPN, Shell, RELX, Aalberts en Besi de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent in de plus op 574,88 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 780,97 punten. De beursgraadmeter in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1,3 procent.

De overeenkomst tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker om te gaan werken aan lagere handelstarieven zorgde voor opluchting. Een dreigende handelsoorlog tussen de VS en de EU lijkt daarmee voorlopig afgewend. Vooral de Duitse autobouwers waren daardoor in trek. BMW en Volkswagen stegen ruim 3 procent. Daimler, dat de kwartaalwinst zag afnemen, won 0,2 procent.

RELX ging aan kop in de AEX met een winst van 3 procent. De informatieleverancier boekte in het eerste halfjaar recordresultaten. KPN volgde met een plus van 2,5 procent. Het telecombedrijf krikte zijn bedrijfsresultaat op met dank aan kostenbesparingen. Industrieel toeleverancier Aalberts was de grootste daler met een min van 1,8 procent na publicatie van resultaten.

Shell zakte 0,8 procent. Het olie- en gasconcern boekte meer winst in het afgelopen kwartaal en start met het eerder aangekondigde aandeleninkoopprogramma van minstens 25 miljard dollar. De Franse concurrent Total, die ook met cijfers kwam, won 1,3 procent in Parijs.

In de MidKap maakte Arcadis een koerssprong van 11,4 procent. Het advies- en ingenieursbureau zag het bedrijfsresultaat verbeteren en liet weten in 2019 al zijn energiebezittingen in Brazili├ź te willen verkopen. KBC verhoogde het advies voor het aandeel.

Chiptoeleverancier Besi was de grootste daler bij de middelgrote bedrijven met een min van 6 procent na zwakke vooruitzichten. Pharming won 3,4 procent. Het biotechnologiebedrijf sloot voor het eerst in zijn historie een halfjaar af met winst.

De euro was 1,1727 dollar waard, tegen 1,1670 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 69,59 dollar. Brentolie klom 1,1 procent in prijs tot 74,76 dollar per vat.